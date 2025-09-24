Найден фермент, который можно «выключить» для защиты от ожирения

CAMKK2 присутствует в макрофагах — иммунных клетках, отвечающих за уничтожение бактерий и поврежденных клеток. В норме при ожирении макрофаги в жировой ткани становятся воспалительными, это нарушает чувствительность к инсулину. У мышей без CAMKK2 макрофаги приобрели антивоспалительный профиль, меньше выделяли сигнальные молекулы и активнее сжигали жир, улучшив работу митохондрий.

При этом животные не снижали потребление пищи, но расходовали больше энергии, имели более низкий уровень сахара и инсулина, а ткани жира, печени и мышц лучше усваивали глюкозу. Жировая ткань подверглась «бежеванию» — активировались гены, стимулирующие сжигание жира и термогенез.

Хотя результаты пока получены на мышах, они открывают новый путь для разработки препаратов против ожирения и метаболических нарушений, хвалятся учёные.

