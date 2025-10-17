Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 октября 2025, 15:45
Найден «главный переключатель» паразита в мозге человека

Шаг к новым методам лечения токсоплазмоза
Учёные обнаружили белок, от которого полностью зависит выживание паразита Toxoplasma gondii, скрывающегося в мозге человека. Открытие может стать основой для новых методов лечения токсоплазмоза, пишут СМИ.
Toxoplasma обычно не вызывает симптомов у здоровых людей, но при ослабленном иммунитете становится опасной. Для беременных женщин паразит может привести, например, к выкидышам. Современные лекарства действуют только на острые стадии болезни и не устраняют саму хроническую форму.

Эксперты сосредоточились на белках-транскрипционных факторах — «главных переключателях» генов паразита. Один из них, TgAP2X-7, оказался критически важным: когда исследователи блокировали его действие, паразиты переставали расти и умирали. При этом этот белок уникален для паразита и отсутствует у человека. Поэтому из него получится идеальная «мишень».

Помимо TgAP2X-7, учёные изучают ещё восемь подобных белков, управляющих жизненно важными функциями паразита.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:phys
Автор:Максим Многословный
