Найден ключ к эффективной регенерации сердца

Исследование, опубликованное в журнале Circulation, определяет регулятор сплайсинга РНК под названием RBFox1 в качестве ключевого игрока, управляющего процессом созревания клеток сердечной мышцы от эмбрионального до взрослого состояния. Это первое доказательство того, что контроль сплайсинга РНК вносит существенный вклад в созревание сердечных клеток, открывая перспективный путь для регенеративной терапии сердца.

Экспрессируя RBFox1 в незрелых сердечных клетках, полученных из стволовых клеток человека, исследователи наблюдали значительное улучшение ключевых показателей созревания, включая размер клеток, их структуру, сокращение, работу с кальцием и потребление кислорода. Старший автор исследования, профессор Ван Ибинь, отмечает, что этот новаторский подход решает основное ограничение в регенеративной терапии сердца и моделировании заболеваний.

Хотя для раскрытия всего потенциала RBFox1-опосредованного сплайсинга РНК необходимы дальнейшие исследования, это открытие представляет собой скачок вперед в стремлении раскрыть секреты регенерации сердца.

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