Найден лучший способ создания РНК-лекарств

Традиционные методы синтеза РНК, появившиеся еще в 1980-х годах, основаны на использовании токсичных растворителей и сложных химических реакций, которые приводят к образованию значительного количества отходов в окружающей среде. В отличие от них, новый ферментативный процесс, разработанный в Институте Wyss, использует воду и ферменты, достигая эффективности и чистоты, сопоставимых с промышленными стандартами, без вредных побочных продуктов.

Под руководством исследователей, в том числе доктора Джорджа Черча, команда создала ферменты из дрожжей для эффективного синтеза РНК, включив модификации, имеющие решающее значение для стабильности и эффективности лекарств, непосредственно в процесс синтеза. Эта инновация позволяет расширить конструкторское пространство и упростить масштабирование, что крайне важно в условиях растущего мирового спроса на РНК-терапию.

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