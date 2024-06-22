Найден метод улучшения терапии рака

Выводы исследования были подкреплены результатами клинического испытания I фазы с участием пациентов с лимфомой Ходжкина, где комбинированная терапия дала свои плоды. Примечательно, что 87 % пациентов были живы через два года после начала лечения, а почти у половины не наблюдалось прогрессирования рака.

Этот успех подчеркивает потенциал руксолитиниба в усилении иммунных реакций, имеющих решающее значение для борьбы с раком.

В настоящее время исследователи изучают возможности дальнейшего применения этого подхода при различных видах рака и уточняют клинические испытания для подтверждения его эффективности.

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