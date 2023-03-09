Найден новый метод лечения артрита

Найден новый метод лечения артритаНо пока работа находится на ранней стадии
Аутоиммунные заболевания, наиболее распространенными из которых являются болезнь Крона, псориаз, рассеянный склероз и ревматоидный артрит, очень опасны. Новое исследование выявило соединение природного происхождения, которое может дать новый способ лечения этих заболеваний.
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При аутоиммунных заболеваниях иммунный ответ нарушается, и Т-клетки начинают атаковать здоровые клетки и ткани, но механизм, лежащий в основе этого, плохо изучен.
Наша адаптивная иммунная система создает долговременную "память", чтобы организм знал, как бороться с каким-либо патогеном, если мы столкнемся с ним снова. Th клетки играют в этом центральную роль, выделяя цитокины, активирующие другие иммунные клетки для борьбы с вторгающимися патогенами. Речь в исследовании идет о клетке Th17, которая усиливает иммунный ответ, вызывая накопление иммунных клеток в местах воспаления. Но при чрезмерной активации они могут атаковать здоровые клетки, что приводит к аутоиммунитету и болезням описанным выше.
Новое исследование посвящено изучению роли, которую Th17-клетки играют в аутоиммунных заболеваниях. Исследователи начали с изучения гликолиза - метаболического процесса, в ходе которого глюкоза преобразуется в энергию для питания клеток, который также отвечает за создание Th17 клеток. Избыточный гликолиз подавляет активность клеток Th17. "Поэтому мы предположили, что молекулы, образующиеся в процессе гликолиза, могут подавлять эти клетки", – пишут авторы работы.
Гликолиз производит побочный продукт под названием PEP. Исследователи обнаружили, что введение в клетки дополнительного количества PEP предотвращает созревание клеток Th17, тем самым снижая воспалительную реакцию организма. Проверив полученные результаты на мышах с аутоиммунным заболеванием мозга, исследователи обнаружили, что ежедневное применение PEP останавливает образование Th17 клеток и снижает Th17-зависимый аутоиммунный ответ.
Но впереди еще полно работы.
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