Найден способ определения смерти от COVID-19 по ПЦР-тесту

В некоторых случаях (при раке, наличии воспалений и пр.) в нашем организме определённые клетки начинают выделять hFwe-Lose. Это особые молекулы, сигнализирующие о том, что уровень защиты клеток ослаб. Выделяются эти вещества и при COVID-19, причём их видно при анализе ПЦР-тестов.

Группа учёных из Германии, Дании и Португалии выяснила, как уровень hFwe-Lose в организме связан с течением коронавируса. Сначала они изучили лёгких 11 скончавшихся от коронавируса людей, а затем взяли мазки у 283 пациентов от 1 года до 96 лет с диагностированным ковидом. Выяснилось, что у умерших действительно hFwe-Lose было очень много, и чем больше, тем быстрее человек погибал. Также оказалось, что максимальное число данных веществ встречалось у уже умерших, а также у тех, кому 60 и больше лет. Высокий уровень таких сигналов наблюдался у госпитализированных пациентов, у тех, кто попал в реанимацию, и у тех, у кого кислорода в крови менее 94 процентов.