Найден способ прикреплять электроды из мягкого пластика к живым клеткам

Мозг взаимодействует с помощью электрических сигналов, и его стимуляция электричеством может помочь в лечении некоторых заболеваний. Однако существующие методы неточны и часто требуют металлических электродов, которые могут повредить ткани мозга. Проводящие пластики, также известные как полимеры, предлагают более мягкую и безопасную альтернативу.

Сотрудничая с учеными из Каролинского института, команда успешно прикрепила эти пластики к клеточным мембранам, не изменяя естественных функций клеток. Это первый случай, когда такое прочное соединение было создано без генетических изменений.

Процесс состоит из двух этапов: сначала к клеточной мембране прикрепляется якорная молекула, а затем к ней присоединяется пластиковый электрод.

Хотя это большой шаг вперед, необходимы дополнительные исследования, чтобы убедиться, что он работает так, как нужно.

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