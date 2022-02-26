Найден способ сделать шоколад без сахара вкуснее

Учёные изучили 27 образцов 100-процентного шоколада, изготовленного из какао-бобов, обжаренных с разной интенсивностью. 145 человек приходили в центр к исследователям в течение пяти дней подряд, оценивая пять разных образцов.

Исследование подтвердило, что горечь и терпкость отрицательно связаны с симпатиями потребителей. Эти качества в шоколаде можно уменьшить за счёт оптимизации обжарки. Учёные сообщили, что более интенсивные условия обжарки, такие как 20 минут при 171 градусе по Цельсию, 80 минут при 135 и 54 минуты при 151 градусе привели к тому, что потребители стали считать несладкий шоколад наиболее приемлемым.