Найдена «Ахиллесова пята» устойчивых к лекарствам бактерий туберкулеза

Доктор Мэтью МакНил, старший автор исследования, объяснил, что технология позволила исследователям найти «Ахиллесову пяту» патогена, которая может быть использована для быстрого уничтожения этих устойчивых штаммов с помощью существующих препаратов.

Хотя исследование сосредоточено на Mycobacterium tuberculosis, который стал ведущей причиной заболеваемости инфекционными заболеваниями, обогнав COVID-19 в 2024 году, эта платформа может быть применена к другим устойчивым к лекарствам патогенам.

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