Найдена «Ахиллесова пята» устойчивых к лекарствам бактерий туберкулеза

Опубликовано 16 ноября 2024, 12:001 мин.
Найдена «Ахиллесова пята» устойчивых к лекарствам бактерий туберкулезаМожно победить
Прорывной анализ, проведенный Университетом Отаго, выявил критическую уязвимость в устойчивом к лекарствам Mycobacterium tuberculosis, бактерии, вызывающей туберкулез, что дает новые перспективы для лечения других устойчивых штаммов. Исследование, опубликованное в Nature Communications, использовало генетическую платформу для выявления биологических путей в устойчивых к лекарствам бактериях, которые особо подвержены ингибированию.
Доктор Мэтью МакНил, старший автор исследования, объяснил, что технология позволила исследователям найти «Ахиллесову пяту» патогена, которая может быть использована для быстрого уничтожения этих устойчивых штаммов с помощью существующих препаратов.
Хотя исследование сосредоточено на Mycobacterium tuberculosis, который стал ведущей причиной заболеваемости инфекционными заболеваниями, обогнав COVID-19 в 2024 году, эта платформа может быть применена к другим устойчивым к лекарствам патогенам.
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