Найдена еще одна польза от ​трансплантации кала

В работе приняли участие 13 пациентов с метастатическим раком, устойчивым к ингибиторам контрольных точек иммунитета. Из них шести пациентам помогли FMT, полученные от доноров, которые ранее хорошо реагировали на аналогичное лечение.

В исследовании, включавшем пациентов с раком желудка, пищевода и гепатоцеллюлярным раком, использовались FMT, которые вводились через колоноскопию после курса антибиотиков, чтобы уменьшить родную микробиоту реципиентов. Результаты показали, что с помощью FMT можно преодолеть резистентность к анти-PD-1 препаратам, причем у некоторых пациентов заметный успех наблюдался после смены донора.

Исследователи определили конкретные штаммы бактерий, влияющие на результаты лечения, включая Prevotella merdae Immunoactis, которые повышали эффективность, и Lactobacillus salivarius и Bacteroides plebeius, которые ее снижали.

Правда, остаются проблемы со стандартизацией протоколов FMT и обеспечением безопасности для широкого применения.

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