Фитнес и здоровье
20:30, 25 января 2023
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Найдена ещё одна причина не давать подросткам слишком много сидеть в соцсетях

Социальные сети плохо влияют на их психику

Новое исследование, проведённое специалистами из Канады, показало, что более активное пользование социальными сетями связано с низкой самооценкой у подростков и с расстройством пищевого поведения.

Найдена ещё одна причина не давать подросткам слишком много сидеть в соцсетях

Фото: The Right Step

Недавнее научное исследование подтвердило, что самые активные пользователи социальных сетей чаще всего страдают от заниженной самооценки. Причём наблюдается это с первого года пользования соцсетями.

В дальнейшем низкая самооценка может сохраниться и привести к развитию расстройств пищевого поведения. Симптомы этих расстройств появляются два года спустя.

Найдена ещё одна причина не давать подросткам слишком много сидеть в соцсетях

Unsplash

В рамках исследования эксперты в течение пяти лет ежегодно опрашивали около 3800 молодых людей. Опрос проводился в 30 средних школах.

Результаты нового исследования были опубликованы в Psychology & Health.

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