Найдена ещё одна причина не давать подросткам слишком много сидеть в соцсетях

Недавнее научное исследование подтвердило, что самые активные пользователи социальных сетей чаще всего страдают от заниженной самооценки. Причём наблюдается это с первого года пользования соцсетями.

В дальнейшем низкая самооценка может сохраниться и привести к развитию расстройств пищевого поведения. Симптомы этих расстройств появляются два года спустя.