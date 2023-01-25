Найдена ещё одна причина не давать подросткам слишком много сидеть в соцсетях

Найдена ещё одна причина не давать подросткам слишком много сидеть в соцсетяхСоциальные сети плохо влияют на их психику
Новое исследование, проведённое специалистами из Канады, показало, что более активное пользование социальными сетями связано с низкой самооценкой у подростков и с расстройством пищевого поведения.
Фото: The Right Step
Недавнее научное исследование подтвердило, что самые активные пользователи социальных сетей чаще всего страдают от заниженной самооценки. Причём наблюдается это с первого года пользования соцсетями.
В дальнейшем низкая самооценка может сохраниться и привести к развитию расстройств пищевого поведения. Симптомы этих расстройств появляются два года спустя.
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В рамках исследования эксперты в течение пяти лет ежегодно опрашивали около 3800 молодых людей. Опрос проводился в 30 средних школах.
Результаты нового исследования были опубликованы в Psychology & Health.