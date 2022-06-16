Найдена ещё одна причина, почему сидячий образ жизни опасен для здоровья

Найдена ещё одна причина, почему сидячий образ жизни опасен для здоровьяОб этом рассказала международная группа учёных
Согласно данным, полученным в ходе нового исследования специалистов из Университета Саймона Фрейзера и Китайской академии медицинских наук в Пекине, у людей, которые сидят 6-8 часов в день, вероятность ранней смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 12-13 процентов, а у тех, кто в сидячем положении проводит более 8 часов сутки, - на 20 процентов.
В исследовании принимали участие более 100 тысяч человек, проживающих в 21 стране. В среднем специалисты наблюдали за добровольцами в течение 11 лет. Особенно негативно сидячий образ жизни влиял на здоровье жителей стран, имеющих низкий и ниже среднего доход.
Помочь снизить риск появления болезней сердца и преждевременной смерти, если вы вынуждены много сидеть, может выполнение физических упражнений. Так, в этом случае вероятность возникновения подобных состояний снижается с 50 процентов до 17 процентов.
Если человек сидит 4 часа в день, то при замене 30 минут нахождения в сидячем положении на упражнения риск снизится на 2 процента.
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