Найдена ещё одна причина, почему сидячий образ жизни опасен для здоровья

Согласно данным, полученным в ходе нового исследования специалистов из Университета Саймона Фрейзера и Китайской академии медицинских наук в Пекине, у людей, которые сидят 6-8 часов в день, вероятность ранней смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 12-13 процентов, а у тех, кто в сидячем положении проводит более 8 часов сутки, - на 20 процентов.

В исследовании принимали участие более 100 тысяч человек, проживающих в 21 стране. В среднем специалисты наблюдали за добровольцами в течение 11 лет. Особенно негативно сидячий образ жизни влиял на здоровье жителей стран, имеющих низкий и ниже среднего доход.