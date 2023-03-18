Найдена комбинация лекарств, уменьшающая опухоли в легких

Лечение рака сейчас движется в сторону персонализации, то есть поиска лекарств, которые действуют на уникальную опухоль пациента, основанную на конкретных генетических и молекулярных особенностях. Многие из этих методов лечения очень эффективны, но они доступны не для всех видов рака, включая немелкоклеточный рак легких (NSCLC) с генетической мутацией LKB1.

"Наши результаты показывают, что существует способ воздействовать на эти случаи с помощью лекарств, которые одобрены FDA или уже находятся в клинических испытаниях, поэтому эту работу можно легко использовать для клинических испытаний на людях", – передают авторы работы.

После лечения мышей с LKB1-мутированным раком легких различными схемами лечения в течение 42 дней группа обнаружила, что у мышей, получавших энтиностат и траметиниб, объем опухоли был на 79% меньше, а количество опухолей - на 63%, чем у мышей, не получавших лечения.

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