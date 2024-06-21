Найдена возможная генетическая причина ожирения. Это поможет в лечении

Опубликовано 21 июня 2024, 17:23
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Найдена возможная генетическая причина ожирения. Это поможет в леченииВариант гена SMIM1
Исследование, проведенное под руководством Университета Эксетера, выявило новую генетическую причину ожирения: вариант гена SMIM1. Исследование показало, что люди, у которых отсутствуют обе копии SMIM1, предрасположены к увеличению массы тела из-за снижения энергозатрат в состоянии покоя.
Исследование, опубликованное в журнале Med, проанализировало данные почти 500 000 участников и показало, что у тех, кто имеет этот вариант гена, наблюдались такие признаки, как повышенный уровень жира в организме и измененный уровень гормонов щитовидной железы.
Ведущий автор исследования Маттиа Фронтини отметил возможность использования существующих препаратов для лечения дисфункции щитовидной железы для лечения ожирения в этой генетической подгруппе, пока не будут проведены клинические испытания.
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