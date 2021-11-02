Найдено ещё одно опасное последствие COVID-19

Найдено ещё одно опасное последствие COVID-19Коронавирус может влиять на слух
Учёные из Университета Массачусетса (США) обнаружили, что заражённые COVID-19 замечают у себя такие симптомы, как шум в ушах, головокружение, потеря остроты слуха. Поэтому научные сотрудники проанализировали образцы ткани внутреннего уха у десяти человек с подтверждённой инфекцией. Большинство из них сказали, что значительно хуже стали слышать, девять из десяти отметили шум в ушах, а шесть - головокружение. Один больной сообщил только о глухоте и звоне в ушах.
После этого исследователи вырастили искусственные клетки внутреннего уха, которые заразили коронавирусом. Также они извлекли внутреннее ухо у нескольких мышей для изучения процесса течения заболевания.
Оказалось, что на клетках внутреннего уха есть рецепторы ACE2. Поэтому вирус так легко попадает внутрь. Учёные считают, что в основном в ухо инфекция передаётся через нос: по евстахиевой трубе, артерии. Ещё один вариант - непосредственно в само ухо.
Исследователи советуют при внезапной потере слуха сдать ПЦР-тест, так как это может быть одним из его признаков. Кроме того, они отмечают, что необходимо искать способы лечения такой глухоты, внимательно следить за изменениями слуха у детей, родившихся в пандемию.