Найдено ещё одно опасное последствие COVID-19

Учёные из Университета Массачусетса (США) обнаружили, что заражённые COVID-19 замечают у себя такие симптомы, как шум в ушах, головокружение, потеря остроты слуха. Поэтому научные сотрудники проанализировали образцы ткани внутреннего уха у десяти человек с подтверждённой инфекцией. Большинство из них сказали, что значительно хуже стали слышать, девять из десяти отметили шум в ушах, а шесть - головокружение. Один больной сообщил только о глухоте и звоне в ушах.

После этого исследователи вырастили искусственные клетки внутреннего уха, которые заразили коронавирусом. Также они извлекли внутреннее ухо у нескольких мышей для изучения процесса течения заболевания.