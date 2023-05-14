Фитнес и здоровье
13:46, 14 мая 2023
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Найдено лекарство от чрезмерной дневной сонливости

Но зачем?

Исследователи из Университета Макмастера Дена Зерааткар и Тайлер Питре обнаружили, что препарат солриамфетол является наиболее эффективным средством для лечения чрезмерной дневной сонливости (EDS) у людей с обструктивным апноэ сна (OSA).

Исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, проанализировало данные 14 клинических испытаний с участием 3 085 человек, чтобы определить наиболее эффективные препараты для борьбы с усталостью.

Было установлено, что лидирующие позиции занимает солриамфетол, за ним следуют армодафинил-модафинил и питолизант.

Стоит отметить, что солриамфетол может повышать кровяное давление, что особенно опасно для людей с ОSА и существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Исследователи считают, что эти результаты могут иметь значение для лечения таких сопутствующих заболеваний, как синдром хронической усталости и ХОБЛ.

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