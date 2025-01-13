Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 января 2025, 09:00
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Найдено природное вещество для борьбы с опасными бактериальными биопленками

Растительного происхождения
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили химическое вещество растительного происхождения, которое предотвращает образование бактериальных биопленок. Биопленки, которые могут затруднять лечение инфекций и вызывать проблемы с промышленным оборудованием, являются серьезной проблемой в медицине и промышленности.
Найдено природное вещество для борьбы с опасными бактериальными биопленками
© Ferra

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, посвящено метаболиту под названием MEcPP. В растениях эта молекула помогает сигнализировать о стрессе. Исследователи обнаружили, что она также нарушает образование биопленок у бактерий, таких как E. coli, препятствуя их способности прикрепляться к поверхностям.

Биопленки образуются, когда бактерии используют фимбрии, волосоподобные структуры, чтобы прикрепляться к поверхностям. MEcPP повышает активность гена под названием fimE, который отключает производство фимбрий. Без фимбрий бактерии не могут образовывать биопленки, что делает их более уязвимыми для антибиотиков и чистки.

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