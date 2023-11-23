Найдены клетки-"зомби", стоящие за затуманенным сознанием после пережитого COVID

Найдены клетки-"зомби", стоящие за затуманенным сознанием после пережитого COVIDДля этого пришлось растить клетки мышинных мозгов
Исследователи из Квинслендского университета раскрыли тайну длительного «затуманивания» мозга, вызванного COVID-19, выявив роль «зомбированных» клеток, вызванных инфекцией SARS-CoV-2. Исследование, проведенное на выращенных в лабораторных условиях мини-мозгах мышей, показало, что вирус ускоряет накопление стареющих клеток, способствуя снижению когнитивных способностей.
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Эти клетки-«зомби», связанные со старением и нейродегенеративными заболеваниями, были обнаружены в значительно большем количестве в мозге пациентов с COVID-19. На этом вывод не закончился - ученые выявили препараты, включая фисетин и комбинацию дазатиниба и кверцетина, которые обращают вспять процесс преждевременного старения, давая надежду переболевшим COVID-19. Препараты не только уничтожают стареющие клетки, но и омолаживают ткани мозга, что может стать революционным методом лечения стойких постреанимационных синдромов.
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