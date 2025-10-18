Найдены новые растительные ингредиенты с эффектом против старения

В отличие от прежних подходов, где изучали отдельные вещества, исследователи проверили более 100 растительных экстрактов на 20 биомаркерах кожи, связанных со старением и воспалением. В итоге было выделено около 25 экстрактов, пригодных для «косметической разработки».

Эти экстракты могут производиться из экологически выращенных растений в теплицах, клеточных культур в биореакторах или из побочных сельскохозяйственных отходов. Жизненный цикл и «экономическая целесообразность» всех платформ «подтверждены исследованиями».

Особое внимание привлекли экстракты клеточных культур Cochlearia danica (Ложечница датская), Capsicum chinense (Перец китайский) и корней Ocimum basilicum (Базилик душистый). Экстракты C. danica показали сильное противовоспалительное, антивозрастное и антимикробное действие. Экстракты C. chinense эффективно борются с вредными бактериями, включая MRSA, и защищают клетки кожи от стресса без раздражения. Базилик проявил уникальные свойства против разрушения коллагена и гиалуроновой кислоты, что помогает замедлить старение кожи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.