Найдены приводящие к болезни Паркинсона пестициды

В ходе исследования группа ученых выявила 10 пестицидов, которые непосредственно повреждают дофаминергические нейроны, играющие важнейшую роль в волевом движении и поражаемые при болезни Паркинсона. Интересно, что исследователи также обнаружили, что комбинация пестицидов, обычно используемых при выращивании хлопка, продемонстрировала более высокую токсичность, чем любой отдельный пестицид из этой группы.

Среди выявленных токсичных пестицидов были инсектициды (дикофол, эндосульфан, налед, пропаргит), гербициды (дикват, эндоталл, трифлуралин) и фунгициды: сульфат меди (основной и пентагидрат), фолпет.

Исследователи планируют продолжить изучение эпигенетических и метаболомных особенностей, связанных с воздействием пестицидов, чтобы лучше понять биологические пути, нарушенные у пациентов с болезнью Паркинсона.

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