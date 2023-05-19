Найдены приводящие к болезни Паркинсона пестициды

Найдены приводящие к болезни Паркинсона пестицидыИмейте в виду, когда будете опрыскивать огороды
Исследователи из Калифорнийского университета здоровья и Гарварда выявили 10 пестицидов, которые наносят значительный вред нейронам, связанным с развитием нейродегенеративного расстройства, а если быть точнее – болезни Паркинсона.
В ходе исследования группа ученых выявила 10 пестицидов, которые непосредственно повреждают дофаминергические нейроны, играющие важнейшую роль в волевом движении и поражаемые при болезни Паркинсона. Интересно, что исследователи также обнаружили, что комбинация пестицидов, обычно используемых при выращивании хлопка, продемонстрировала более высокую токсичность, чем любой отдельный пестицид из этой группы.
Среди выявленных токсичных пестицидов были инсектициды (дикофол, эндосульфан, налед, пропаргит), гербициды (дикват, эндоталл, трифлуралин) и фунгициды: сульфат меди (основной и пентагидрат), фолпет.
Исследователи планируют продолжить изучение эпигенетических и метаболомных особенностей, связанных с воздействием пестицидов, чтобы лучше понять биологические пути, нарушенные у пациентов с болезнью Паркинсона.
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