Наименее известные симптомы одного из самых быстрорастущих видов рака

"Рак в области головы и шеи - один из самых быстрорастущих видов рака", - говорит Кубес. "Некоторые из ранних симптомов можно легко принять за другие обычные заболевания.

Одним из таких известных симптомов, на которые следует обратить внимание, является постоянная боль в горле, которая длится более двух недель. Сюда же можно приписать больные десны, язвы и боль в зубах.

Также могут появиться "белые или красные пятна во рту", что, как подчеркнул врач, является "тревожным признаком".

Еще одним распространенным ранним симптомом является постоянная заложенность ушей или постоянная ушная боль, а также отек части шеи или некоторая припухлость в этой области.

Такие симптомы не обязательно должны быть причиной для тревоги. Однако “жизненно важно, если вы подозреваете, что что-то не в порядке, обратиться к врачу”, – советует эксперт.

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