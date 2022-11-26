Наименее известные симптомы одного из самых быстрорастущих видов рака

Наименее известные симптомы одного из самых быстрорастущих видов ракаВ области головы и шеи
Иржи Кубес, медицинский директор центра лечения рака "Proton Therapy Center", в интервью Express Daily рассказал о наименее известных симптомах рака, который распространяется в области головы и шеи.
"Рак в области головы и шеи - один из самых быстрорастущих видов рака", - говорит Кубес. "Некоторые из ранних симптомов можно легко принять за другие обычные заболевания.
Одним из таких известных симптомов, на которые следует обратить внимание, является постоянная боль в горле, которая длится более двух недель. Сюда же можно приписать больные десны, язвы и боль в зубах.
Также могут появиться "белые или красные пятна во рту", что, как подчеркнул врач, является "тревожным признаком".
Еще одним распространенным ранним симптомом является постоянная заложенность ушей или постоянная ушная боль, а также отек части шеи или некоторая припухлость в этой области.
Такие симптомы не обязательно должны быть причиной для тревоги. Однако “жизненно важно, если вы подозреваете, что что-то не в порядке, обратиться к врачу”, – советует эксперт.
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