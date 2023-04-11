Находитесь ли вы в группе риска развития рака яичка: проверьте себя

Существует четыре фактора риска, которые могут повысить шансы на то, что вы столкнётесь с раком яичка. Согласно исследованиям, это неопущение яичка, рак яичка у родственников, молодой возраст (чаще всего такой рак возникает у мужчин 15-45 лет), белый цвет кожи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.