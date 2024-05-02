Находящиеся в воде «вечные химикаты» повысили риск сердечных заболеваний

Опубликовано 02 мая 2024, 18:00
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Находящиеся в воде «вечные химикаты» повысили риск сердечных заболеванийНо есть надежда
Новое исследование связало воздействие пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), также известных как «вечные химикаты», с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. PFAS — это искусственные химические вещества, используемые в широком спектре продуктов, от антипригарной посуды до противопожарной пены. Они очень устойчивы в окружающей среде и могут накапливаться в организме человека с течением времени.
В исследовании, проведенном учеными из Италии, изучались последствия воздействия PFAS на здоровье большой выборки населения. Исследователи обнаружили, что люди с повышенным содержанием PFAS в крови чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.
Эти результаты дополняют растущее число доказательств того, что воздействие PFAS представляет собой значительную угрозу для здоровья человека. Предыдущие исследования связывали PFAS с различными проблемами со здоровьем, включая рак, повреждение печени и врожденные дефекты.
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