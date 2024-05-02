Находящиеся в воде «вечные химикаты» повысили риск сердечных заболеваний

В исследовании, проведенном учеными из Италии, изучались последствия воздействия PFAS на здоровье большой выборки населения. Исследователи обнаружили, что люди с повышенным содержанием PFAS в крови чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.

Эти результаты дополняют растущее число доказательств того, что воздействие PFAS представляет собой значительную угрозу для здоровья человека. Предыдущие исследования связывали PFAS с различными проблемами со здоровьем, включая рак, повреждение печени и врожденные дефекты.

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