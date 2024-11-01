Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 ноября 2024, 18:05
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Наклеил и пошёл: создан пластырь, который убивает супербактерий электричеством

Устойчивы к антибиотикам
Исследователи из Чикагского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали биоэлектронный пластырь, который может изменить борьбу с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.
Наклеил и пошёл: создан пластырь, который убивает супербактерий электричеством

© Saehyun Kim, the University of Chicago

Пластырь, названный BLAST, использует легкий электрический ток для подавления вредных бактерий, нацеливаясь на Staphylococcus epidermidis, распространённый возбудитель инфекций.

В недавнем исследовании пластырь наносили на свиную кожу, посылая слабый электрический сигнал всего 1,5 вольта каждые 10 минут в течение 18 часов. Этот метод успешно устранил 99% бактерий и значительно уменьшил колонии бактерий на обработанной области. Дизайн устройства позволяет лечить целенаправленно, что потенциально снижает риск побочных эффектов и позволяет использовать его в удалённых местах, где традиционные антибиотики могут быть недоступны.

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