Наноинструмент может произвести революцию в лечении рака

Инструмент, представляющий собой двуствольную нанопипетку, может одновременно вводить и извлекать образцы из одной и той же живой клетки, не убивая ее. Это позволяет ученым наблюдать за тем, как поведение и состав клетки меняются со временем в ответ на лечение. Ранее изучение отдельных клеток означало их уничтожение, что мешало исследователям отслеживать их реакцию на терапию.

Эта технология особенно перспективна для лечения глиобластомы (GBM), самой агрессивной формы рака мозга. Способность GBM адаптироваться и сопротивляться лечению является основным препятствием на пути к излечению. С помощью этого нового инструмента исследователи могут наблюдать за развитием клеток GBM, что позволяет получить ценные сведения об устойчивости к лечению.

Возможность изучать отдельные клетки, а не клеточные популяции, является еще одним ключевым преимуществом этого инструмента. Раковые клетки неоднородны, и некоторые из них лучше переносят лечение, чем другие. Изучая эти «выжившие» клетки, исследователи могут выявить механизмы, позволяющие им сопротивляться терапии, и разработать стратегии воздействия на них.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований, этот инструмент способен произвести революцию в лечении рака, обеспечив более глубокое понимание того, как раковые клетки реагируют и адаптируются к терапии.

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