Нанотела предложили использовать в лечении слепоты

Антитело нацелено на специфическую молекулу родопсина, играющую ключевую роль в распознавании света в сетчатке глаза. Мутации в гене родопсина являются одной из основных причин ПР.

Этот прорыв стал возможен благодаря использованию нанотел - разновидности антител, полученных от ламы, - для более тщательного изучения молекулы родопсина. Эти нанотела способны останавливать процесс фотоактивации родопсина, что позволяет ученым изучать его с высоким разрешением.

Примечательным в этом открытии является то, что нанотела нацелены на неожиданный участок родопсина, расположенный рядом с местом связывания ретинальдегида, и стабилизируют молекулу. Это означает, что они могут быть использованы в качестве терапевтических средств для лечения заболеваний сетчатки, связанных с родопсином.

Следующие шаги исследователей включают улучшение способности нанотел распознавать родопсин у разных видов животных и оценку их безопасности и эффективности в качестве потенциальной генной терапии ПР.

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