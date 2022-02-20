Напиток на основе грибов оказался способен защитить от рака

Напиток на основе грибов оказался способен защитить от ракаОб этом сообщает британское издание Daily Express
На сегодняшний день существует множество способов снизить риск развития раковой опухоли. Один из них - употребление определённых продуктов и напитков. К примеру, как утверждают эксперты, помочь в профилактике онкологических заболеваний может напиток из грибов рейши.
По словам экспертов портала Healthline, такие грибы обладают потенциально антираковыми свойствами. Подтверждается это и исследованиями. В одном из них, где участвовали более четырёх тысяч людей, победивших рак груди, около 59 процентов испытуемых употребляли при этом грибы рейши. Кроме того, отдельные лабораторные исследования продемонстрировали способность этого продукта уничтожать раковые клетки.
Также на портале говорится о положительном влиянии грибов рейши на организм при лечении рака толстой и прямой кишки. В течение года у людей, которые проходили терапию с использованием этих грибов, уменьшилось число и размер опухолей.
В одном из докладов, подготовленном на основе научных работ, отмечается, что подобные грибы способны оказывать положительное влияние на пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом также сообщается на сайте Healthline.
Вместе с тем специалисты подчёркивают, что грибы рейши не могут полностью заменить традиционную терапию, направленную на борьбу с раком. Эти продукты могут лишь в некоторых случаях дополнять лечение.
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