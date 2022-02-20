Напиток на основе грибов оказался способен защитить от рака

Также на портале говорится о положительном влиянии грибов рейши на организм при лечении рака толстой и прямой кишки. В течение года у людей, которые проходили терапию с использованием этих грибов, уменьшилось число и размер опухолей.

В одном из докладов, подготовленном на основе научных работ, отмечается, что подобные грибы способны оказывать положительное влияние на пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом также сообщается на сайте Healthline.

Вместе с тем специалисты подчёркивают, что грибы рейши не могут полностью заменить традиционную терапию, направленную на борьбу с раком. Эти продукты могут лишь в некоторых случаях дополнять лечение.

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