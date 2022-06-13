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Нас ждут самые уродливые часы года? Инсайдер раскрыл подробности о Galaxy Watch 5

У них будет слишком толстый безель
Известный в индустрии инсайдер Ice Universe заявил, что грядущее поколение умных часов Samsung может оказаться не самым, мягко говоря, красивым.
Нас ждут самые уродливые часы года? Инсайдер раскрыл подробности о Galaxy Watch 5

Samsung, похоже, собирается отказаться от классического варианта часов, а вместе с ним и от культового вращающегося безеля. Ice Universe сказал, что серия Galaxy Watch 5 может стать самой уродливой линейкой умных часов 2022 года. Инсайдер отметил, что разрыв между часами Samsung и Apple Watch растёт.

Ice Universe, что у Watch 5 Pro будет очень большой неподвижный безель, который сделает весь вид неэстетичным. Есть даже изображение, которое даёт понять, как это могло бы выглядеть.

Нас ждут самые уродливые часы года? Инсайдер раскрыл подробности о Galaxy Watch 5

Новое поколение часов могут представить на следующем мероприятии Unpacked, которое, по слухам, состоится 10 августа.

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