Нас ждут самые уродливые часы года? Инсайдер раскрыл подробности о Galaxy Watch 5

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Нас ждут самые уродливые часы года? Инсайдер раскрыл подробности о Galaxy Watch 5У них будет слишком толстый безель
Известный в индустрии инсайдер Ice Universe заявил, что грядущее поколение умных часов Samsung может оказаться не самым, мягко говоря, красивым.
Samsung, похоже, собирается отказаться от классического варианта часов, а вместе с ним и от культового вращающегося безеля. Ice Universe сказал, что серия Galaxy Watch 5 может стать самой уродливой линейкой умных часов 2022 года. Инсайдер отметил, что разрыв между часами Samsung и Apple Watch растёт.
Ice Universe, что у Watch 5 Pro будет очень большой неподвижный безель, который сделает весь вид неэстетичным. Есть даже изображение, которое даёт понять, как это могло бы выглядеть.
Новое поколение часов могут представить на следующем мероприятии Unpacked, которое, по слухам, состоится 10 августа.