Нас ждут самые уродливые часы года? Инсайдер раскрыл подробности о Galaxy Watch 5

Samsung, похоже, собирается отказаться от классического варианта часов, а вместе с ним и от культового вращающегося безеля. Ice Universe сказал, что серия Galaxy Watch 5 может стать самой уродливой линейкой умных часов 2022 года. Инсайдер отметил, что разрыв между часами Samsung и Apple Watch растёт.

Ice Universe, что у Watch 5 Pro будет очень большой неподвижный безель, который сделает весь вид неэстетичным. Есть даже изображение, которое даёт понять, как это могло бы выглядеть.