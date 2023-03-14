Наш мозг считает, что щенята милее, чем люди. Почему так?

Умиление при взгляде на маленького ребёнка, на щенка или котёнка - это механизм, благодаря которому люди смогли когда-то выжить.

Большинство из нас оценивают людей и животных по их привлекательности. Это может быть связано с тем, что ребёнку в отличие от детёнышей животных требуется в первые годы жизни много заботы.

Научные исследования показали, что мозг обрабатывает лицо ребёнка не так, как лицо взрослого. При взгляде на младенца задействуются сразу две области мозга: веретенообразная область (которая реагирует на лица) и орбитофронтальная кора (связана с эмоциями и удовольствием). В результате при взгляде на младенца ваш мозг реагирует очень быстро в стиле «Вау, это ребёнок! Мне нужно позаботиться о нем!»