Наш мозг считает, что щенята милее, чем люди. Почему так?Есть одно простое объяснение
При взгляде на котёнка или щенка вы наверняка испытываете умиление. Но связано это с тем, что такая реакция запускает механизм заботы. Оттачивался этот механизм на протяжении нескольких тысячелетий человеческой эволюции.
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Умиление при взгляде на маленького ребёнка, на щенка или котёнка - это механизм, благодаря которому люди смогли когда-то выжить.
Большинство из нас оценивают людей и животных по их привлекательности. Это может быть связано с тем, что ребёнку в отличие от детёнышей животных требуется в первые годы жизни много заботы.
Научные исследования показали, что мозг обрабатывает лицо ребёнка не так, как лицо взрослого. При взгляде на младенца задействуются сразу две области мозга: веретенообразная область (которая реагирует на лица) и орбитофронтальная кора (связана с эмоциями и удовольствием). В результате при взгляде на младенца ваш мозг реагирует очень быстро в стиле «Вау, это ребёнок! Мне нужно позаботиться о нем!»
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Известно, что с возрастом привлекательность людей снижается. Черты лица со временем меняются, и мозг перестаёт на них реагировать так же ярко, как на лица маленьких детей.
Такую же реакцию в мозге могут запустить различные звуки и запахи.
Но почему же нам кажется, что щенки и котята симпатичнее малышей? Один из ответов на этот вопрос заключается в том, что на протяжении многих лет люди влияли на эволюцию одомашненных кошек и собак. В целом собаки и кошки были выведены для того, чтобы выглядеть как младенцы.