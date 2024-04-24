Нашумевший препарат для похудения Ozempic оказался полезен и в отказе от сигарет

Опубликовано 24 апреля 2024, 15:29
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Нашумевший препарат для похудения Ozempic оказался полезен и в отказе от сигаретНовое оружие против зависимостей?
Новые исследования указывают на неожиданный побочный эффект популярных препаратов для снижения веса: уменьшение потребления алкоголя и табака. Препараты GLP-1, такие как Ozempic и Wegovy, известны тем, что снижают аппетит, но, согласно отчету Morgan Stanley, они также могут снижать тягу к сигаретам и алкоголю.
В отчете было опрошено 300 человек, принимавших GLP-1, и было выявлено значительное снижение потребления табака и алкоголя. Еженедельное курение сигарет снизилось с 40 до 24%, а употребление электронных сигарет — с 30 до 16%. Аналогичным образом, 56−62% тех, кто употреблял алкоголь, сообщили о снижении его потребления, а 14−18% полностью отказались от него.
Хотя в исследовании не утверждается причинно-следственная связь, данные, полученные от пациентов и медицинских работников, подтверждают эти выводы. В настоящее время проводятся клинические испытания для изучения связи между GLP-1 и снижением аддиктивного поведения.
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