Нашумевший препарат для похудения Ozempic оказался полезен и в отказе от сигарет

В отчете было опрошено 300 человек, принимавших GLP-1, и было выявлено значительное снижение потребления табака и алкоголя. Еженедельное курение сигарет снизилось с 40 до 24%, а употребление электронных сигарет — с 30 до 16%. Аналогичным образом, 56−62% тех, кто употреблял алкоголь, сообщили о снижении его потребления, а 14−18% полностью отказались от него.

Хотя в исследовании не утверждается причинно-следственная связь, данные, полученные от пациентов и медицинских работников, подтверждают эти выводы. В настоящее время проводятся клинические испытания для изучения связи между GLP-1 и снижением аддиктивного поведения.

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