Насколько безопасно для здоровья слушать каждый день много музыки

Насколько безопасно для здоровья слушать каждый день много музыкиРассказывает эксперт THe Conversation
Эксперт по истории музыки из Университета Вирджинии (США) Рами Тубия Стаки отмечает, что на тело человека прослушивание большого количества музыки никак не влияет. То есть музыка при длительном прослушивании не наносит вреда ни мозгу, ни печени, ни легким, ни другим органам.
При этом из-за постоянного нахождения в наушниках можно не услышать, когда это нужно, пение птиц за окном, мяуканье кошки и т.п.
Также нужно понимать, что длительное прослушивание любимых песен не вредит организму, но только если вы их не включаете слишком громко. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что около 50% подростков и молодёжи слушают музыку с небезопасным уровнем громкости.
Некоторые смартфоны имеют функции, позволяющие измерить громкость исходящей из наушников музыки. Измеряется она в децибелах. По оценкам ВОЗ, человек без вреда для слуха может воспринимать звук в 85 децибел в течение восьми часов.
Кроме того, нужно обязательно защищать уши при регулярных занятиях музыкой или при посещении концертов. В среднем на концерте громкость музыки часто превышает 100 децибел. По словам экспертов ВОЗ, это может оказывать негативное влияние на слух уже через 15 минут. Если же человек стоит близко к музыкантам, то уровень децибел будет выше.
Поэтому автор рекомендует музыкантам и любителям концертов носить специальные затычки для ушей.
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