Насколько быстро растут волосы человека

Насколько быстро растут волосы человекаНа это влияют несколько факторов
Если вы неудачно подстриглись, то вас наверняка будет волновать вопрос, насколько быстро ваши волосы снова отрастут. Зависеть это может от множества факторов, в том числе от времени года.
Универсального ответа на вопрос о том, как быстро растут волосы, нет. Скорость роста волос может зависеть от вашего возраста, расы, диеты, уровня гормонов.
Также учёные определили стандартную скорость роста волос для здоровых людей. Обычно здоровые волосы растут со скоростью 0,35 мм в день. То есть в неделю волосы вырастают на 2,45 мм, а в год - на 12,775 см.
При этом научные исследования показывают, что на рост волос может влиять этническое и географическое происхождение человека.
На скорость роста волос оказывает большое влияние возраст. Со временем волосы начинают расти медленнее, а ещё они становятся тоньше. Некоторые фолликулы также отмирают, и это может привести к облысению.
Известно, что во время беременности у женщин волосы растут быстрее и могут становиться гуще. По-другому могут начать расти волосы и после химиотерапии.
Во время лихорадки, тяжёлых инфекций, серьёзных операций, тяжёлых травм, послеродовых гормональных изменений, гипотиреоза, после прекращения приёма эстрогенсодержащих препаратов, при строгой диете, низком потребленим белка, приёме тяжёлых металлов и дефицита железа волосы могут расти медленнее или даже выпадать.
Исследование, опубликованное в Британском журнале дерматологии, также показало, что сильнее всего у людей волосы выпадают в августе-сентябре.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.