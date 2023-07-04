Насколько быстро растут волосы человека

При этом научные исследования показывают, что на рост волос может влиять этническое и географическое происхождение человека.

На скорость роста волос оказывает большое влияние возраст. Со временем волосы начинают расти медленнее, а ещё они становятся тоньше. Некоторые фолликулы также отмирают, и это может привести к облысению.

Известно, что во время беременности у женщин волосы растут быстрее и могут становиться гуще. По-другому могут начать расти волосы и после химиотерапии.

Во время лихорадки, тяжёлых инфекций, серьёзных операций, тяжёлых травм, послеродовых гормональных изменений, гипотиреоза, после прекращения приёма эстрогенсодержащих препаратов, при строгой диете, низком потребленим белка, приёме тяжёлых металлов и дефицита железа волосы могут расти медленнее или даже выпадать.

Исследование, опубликованное в Британском журнале дерматологии, также показало, что сильнее всего у людей волосы выпадают в августе-сентябре.

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