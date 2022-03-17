Насколько часто у беременных женщин с COVID-19 рождаются дети с этой инфекцией

Команда исследователей под руководством профессора материнского и перинатального здоровья Бирмингемского университета (Великобритания) Шакилы Тангаратинам изучила информацию о здоровье беременных матерей с COVID-19 и случаи заражения новорождённых коронавирусом. Все полученные данные были опубликованы в издании British Medical Journal (BMJ).

После анализа данных о более чем 14 тысячах детей со всего мира, рождённых от матерей с ковидом, оказалось, что заболевание действительно может передаваться от матери к ребёнку. Но происходит это довольно редко. Только 1,8 % из 14 271 детей оказались заражены коронавирусом.