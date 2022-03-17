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Насколько часто у беременных женщин с COVID-19 рождаются дети с этой инфекцией

Отвечают учёные
В ходе исследования, проведённого международной группой учёных, выяснилось, насколько высок риск рождения ребёнка с ковидом у матери, которая заразилась инфекцией во время беременности. О полученных результатах - в статье.
Насколько часто у беременных женщин с COVID-19 рождаются дети с этой инфекцией

Команда исследователей под руководством профессора материнского и перинатального здоровья Бирмингемского университета (Великобритания) Шакилы Тангаратинам изучила информацию о здоровье беременных матерей с COVID-19 и случаи заражения новорождённых коронавирусом. Все полученные данные были опубликованы в издании British Medical Journal (BMJ).

После анализа данных о более чем 14 тысячах детей со всего мира, рождённых от матерей с ковидом, оказалось, что заболевание действительно может передаваться от матери к ребёнку. Но происходит это довольно редко. Только 1,8 % из 14 271 детей оказались заражены коронавирусом.

Насколько часто у беременных женщин с COVID-19 рождаются дети с этой инфекцией

Кроме того, выяснилось, что кормление грудью и вагинальные роды не повышают вероятность заражения ребёнка COVID-19. При этом в целом вирус может передаваться до, во время и после родов.

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