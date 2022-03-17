Насколько часто у беременных женщин с COVID-19 рождаются дети с этой инфекцией

Насколько часто у беременных женщин с COVID-19 рождаются дети с этой инфекциейОтвечают учёные
Команда исследователей под руководством профессора материнского и перинатального здоровья Бирмингемского университета (Великобритания) Шакилы Тангаратинам изучила информацию о здоровье беременных матерей с COVID-19 и случаи заражения новорождённых коронавирусом. Все полученные данные были опубликованы в издании British Medical Journal (BMJ).
После анализа данных о более чем 14 тысячах детей со всего мира, рождённых от матерей с ковидом, оказалось, что заболевание действительно может передаваться от матери к ребёнку. Но происходит это довольно редко. Только 1,8 % из 14 271 детей оказались заражены коронавирусом.
Кроме того, выяснилось, что кормление грудью и вагинальные роды не повышают вероятность заражения ребёнка COVID-19. При этом в целом вирус может передаваться до, во время и после родов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.