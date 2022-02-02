Насколько энергетики вредны для сердца

Сердечный приступ возникает, когда нарушается приток крови к сердцу, и причиной этого может быть целый ряд факторов. Однако одно из исследований показало, что употребление слишком большого количества энергетических напитков может спровоцировать внезапную остановку сердца у здоровых людей.

Основная опасность напитка заключается в том, что они содержат “замаскированный” кофеин в виде таких веществ, как гуарана, получаемая из растения, которое идентично кофеину, содержащемуся в кофе.

Гуарана содержит в два раза больше кофеина, чем кофейные зерна. При смешивании с другими популярными веществами, такими как женьшень и таурин, гуарана может вызвать аритмию, предупреждают исследователи.

В результате аритмии сердце может биться слишком быстро, слишком медленно или нерегулярно. Что в конечном итоге может привести к сердечному приступу.

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