Насколько меньше калорий нужно потреблять в день ради похудения

Эксперты говорят, что для похудения нужно сократить потребление калорий на 500-1000 в день. Однако тем, кто уже придерживается низкокалорийной диеты, не рекомендуется уменьшать потребление на 1000 калорий в день.

Чтобы сократить калории, эксперты предлагают заменить напитки на более здоровые варианты, добавлять масло в блюда из бутылки с распылителем, чаще есть салатные тарелки, начинать приёмы пищи с зеленого салата, добавлять в пищу овощи, использовать корицу для подслащивания пищи и заменять майонез авокадо.

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