Насколько нормально то, что волосы выпадают во время принятия душа

Насколько нормально то, что волосы выпадают во время принятия душаИ как понять, есть ли у вас проблемы со здоровьем
Выпадение волос во время их мытья — это естественный и нормальный процесс. Однако существуют заболевания и состояния, при которых люди теряют волос больше, чем нужно. Например, это очаговая алопеция, лечение рака или дефицит определённых витаминов.
Практически у каждого человека с возрастом волосы редеют и выпадают. У мужчин волосы выпадают часто на макушке или на висках, а у женщин они становятся менее густыми.
Волосы выпадают у всех с разной скоростью. Поэтому то, является ли для вас это «нормальным», сводится к индивидуальным особенностям организма. Если вам кажется, что вы теряете много волос, однако большую часть кожи головы вы не видите, то, вероятно, вы просто наблюдаете за своим нормальным циклом роста и выпадения волос.
Если же говорить о выпадении волос, которое сигнализирует о наличии проблемы в организме, то вот при каких симптомах нужно обратиться к дерматологу. Это проплешины, которые возникают или быстро увеличиваются, выпадение волос клоками, более тонкий хвост, расширение пробора.
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