Насколько нормально то, что волосы выпадают во время принятия душа

Выпадение волос во время их мытья — это естественный и нормальный процесс. Однако существуют заболевания и состояния, при которых люди теряют волос больше, чем нужно. Например, это очаговая алопеция, лечение рака или дефицит определённых витаминов.

Практически у каждого человека с возрастом волосы редеют и выпадают. У мужчин волосы выпадают часто на макушке или на висках, а у женщин они становятся менее густыми.

Волосы выпадают у всех с разной скоростью. Поэтому то, является ли для вас это «нормальным», сводится к индивидуальным особенностям организма. Если вам кажется, что вы теряете много волос, однако большую часть кожи головы вы не видите, то, вероятно, вы просто наблюдаете за своим нормальным циклом роста и выпадения волос.