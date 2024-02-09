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Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 февраля 2024, 11:15
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Насколько нормально то, что волосы выпадают во время принятия душа

И как понять, есть ли у вас проблемы со здоровьем
Эксперты объяснили, насколько нормально выпадение волос во время принятия душа . Практически все женщины, когда принимают душ, замечают, что у них выпадают волосы. К счастью, это почти всегда считается нормальным. По словам Джулии Шварц, доктора медицинских наук, сертифицированного дерматолога и консультанта по дерматологии Ro, для женщины терять ежедневно до 100 прядей — это норма.

Выпадение волос во время их мытья — это естественный и нормальный процесс. Однако существуют заболевания и состояния, при которых люди теряют волос больше, чем нужно. Например, это очаговая алопеция, лечение рака или дефицит определённых витаминов.

Практически у каждого человека с возрастом волосы редеют и выпадают. У мужчин волосы выпадают часто на макушке или на висках, а у женщин они становятся менее густыми.

Волосы выпадают у всех с разной скоростью. Поэтому то, является ли для вас это «нормальным», сводится к индивидуальным особенностям организма. Если вам кажется, что вы теряете много волос, однако большую часть кожи головы вы не видите, то, вероятно, вы просто наблюдаете за своим нормальным циклом роста и выпадения волос.

Насколько нормально то, что волосы выпадают во время принятия душа
© SERGEY05/GETTY IMAGES

Если же говорить о выпадении волос, которое сигнализирует о наличии проблемы в организме, то вот при каких симптомах нужно обратиться к дерматологу. Это проплешины, которые возникают или быстро увеличиваются, выпадение волос клоками, более тонкий хвост, расширение пробора.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова
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