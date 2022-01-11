Насколько опасен новый штамм «дельтакрон»

По мнению Александра Бутенко, вирусолога и профессора НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского, «дельтакрон» способен оказаться результатом генетического обмена между штаммами. При этом ранее учёный из Кипрского университета Леонтиос Кострикис отмечал, что генетическая основа у новой разновидности - «дельты», однако присутствуют при этом у него и 10 из 30 мутаций, характерных для «омикрона».

Вместе с тем Анатолий Альштейн, профессор НМИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, подчёркивает, что точных данных о происхождении «дельтакрона» ещё нет, но и повод для паники также отсутствует.