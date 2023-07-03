Фитнес и здоровье
18:44, 03 июля 2023
1 мин.

Насколько опасен углекислый газ для нашего мозга

И вот что нас ждёт в ближайшее время

Учёные из Колорадского университета в Боулдере и Пенсильванского университета выяснили, что в ближайшие годы люди станут хуже планировать, принимать решения и реагировать на изменения. Связано это с более высокой концентрацией углекислого газа в воздухе.

Из-за углекислого газа мозг не может поглощать достаточное количество кислорода. Исследователи также находят отрицательную связь между концентрацией углекислого газа и когнитивными способностями людей.

В 2015 году был проведён в офисе эксперимент. Участвовали в нём 24 человека. Они в течение рабочего дня выполняли задания в помещениях с разным уровнем диоксида углерода. Оказалось, что чем больше увеличивалась концентрация углекислого газа, тем сильнее снижалась способность участников принимать решения.

Насколько опасен углекислый газ для нашего мозга
agsandrew

Прогнозы специалистов из Колорадского и Пенсильванского университетов связаны с двумя сценариями выбросов углекислого газа в будущем. Если этих выбросов будет становиться всё больше, то у людей будут снижаться сложные когнитивные способности. Причём через 80 лет это снижение достигнет 50%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров