Насколько опасен углекислый газ для нашего мозга

Прогнозы специалистов из Колорадского и Пенсильванского университетов связаны с двумя сценариями выбросов углекислого газа в будущем. Если этих выбросов будет становиться всё больше, то у людей будут снижаться сложные когнитивные способности. Причём через 80 лет это снижение достигнет 50%.

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