Насколько опасен углекислый газ для нашего мозга

Насколько опасен углекислый газ для нашего мозгаИ вот что нас ждёт в ближайшее время
Учёные из Колорадского университета в Боулдере и Пенсильванского университета выяснили, что в ближайшие годы люди станут хуже планировать, принимать решения и реагировать на изменения. Связано это с более высокой концентрацией углекислого газа в воздухе.
Из-за углекислого газа мозг не может поглощать достаточное количество кислорода. Исследователи также находят отрицательную связь между концентрацией углекислого газа и когнитивными способностями людей.
В 2015 году был проведён в офисе эксперимент. Участвовали в нём 24 человека. Они в течение рабочего дня выполняли задания в помещениях с разным уровнем диоксида углерода. Оказалось, что чем больше увеличивалась концентрация углекислого газа, тем сильнее снижалась способность участников принимать решения.
Прогнозы специалистов из Колорадского и Пенсильванского университетов связаны с двумя сценариями выбросов углекислого газа в будущем. Если этих выбросов будет становиться всё больше, то у людей будут снижаться сложные когнитивные способности. Причём через 80 лет это снижение достигнет 50%.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.