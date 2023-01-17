Насколько опасно детям и подросткам употреблять алкоголь и как это скажется на их здоровье

Насколько опасно детям и подросткам употреблять алкоголь и как это скажется на их здоровьеОсобенно опасно спиртное для мозга ребёнка
Мозг человека растёт и развивается до 25 лет. Поэтому при частом употреблении алкоголя в этот период могут возникнуть проблемы, связанные с речью, обучением, памятью, пространственным и визуальным мышлением. И это ещё не всё.
Фото: Raisingchildren.net.au
Молодые люди, которые признаются, что часто выпивают, в 4-6 раз чаще, чем непьющие, пропускают занятия. А школьники, которые регулярно употребляют алкоголь, в 5 раз чаще бросают учёбу. Известно, что алкоголь связан с 40% всех проблем с учёбой в колледже.
Кроме того, при употреблении алкоголя молодыми людьми повышаются шансы на незащищённый секс. Это подвергает подростков риску венерических заболеваний, нежелательной беременности. Часто физическое и сексуальное насилие совершается людьми в пьяном состоянии.
Кроме того, у молодёжи, которая пьёт алкоголь, больше шансов столкнуться с депрессией и покончить жизнь самоубийством.
Но научные исследования показывают, что главной причиной, по которой дети и подростки отказываются от алкоголя, являются их родители. Поэтому важно начать беседовать с ребёнком на тему спиртного как можно раньше.
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