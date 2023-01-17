Насколько опасно детям и подросткам употреблять алкоголь и как это скажется на их здоровье

Молодые люди, которые признаются, что часто выпивают, в 4-6 раз чаще, чем непьющие, пропускают занятия. А школьники, которые регулярно употребляют алкоголь, в 5 раз чаще бросают учёбу. Известно, что алкоголь связан с 40% всех проблем с учёбой в колледже.

Кроме того, при употреблении алкоголя молодыми людьми повышаются шансы на незащищённый секс. Это подвергает подростков риску венерических заболеваний, нежелательной беременности. Часто физическое и сексуальное насилие совершается людьми в пьяном состоянии.