Насколько сильное похмелье ждёт вас после разных алкогольных напитков

Рассказывает The Sun

Существует один алкогольный напиток, после которого даже есть вероятность проснуться совсем без похмелья, сообщает автор издания The Sun. А вот от некоторых других видов спиртного ощущения на утро могут быть не лучшими. Подробнее - в статье.