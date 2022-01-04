Насколько сильное похмелье ждёт вас после разных алкогольных напитков

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:16
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Насколько сильное похмелье ждёт вас после разных алкогольных напитковРассказывает The Sun
Существует один алкогольный напиток, после которого даже есть вероятность проснуться совсем без похмелья, сообщает автор издания The Sun. А вот от некоторых других видов спиртного ощущения на утро могут быть не лучшими. Подробнее - в статье.
Будет ли похмелье на следующее утро после употребления алкоголя, зависит от многих факторов. Причём как от самих напитков, так и от количества выпитого. Вместе с тем тёмный алкоголь делает состояние похмелья более длительным, а после сладкого сильнее болит голова.
Автор издания разобрала особенности таких напитков, как ром, виски, бренди, красное вино, глинтвейн, текила.
- Тёмные напитки (виски, ром, бренди). Из-за них на следующий день будут болеть мышцы и подступать тошнота. Кроме того, похмелье будет длиться дольше, чем после другого алкоголя.
- Красное вино. После него часто возникает головная боль. Связано это с тем, что оно сужает кровеносные сосуды.
- Глинтвейн. После этого напитка будет кружиться голова, а также может возникнуть озноб и усталость. Из-за глинтвейна также резко повышается сахар в крови.
- Текила. В случае с текилой можно на следующий день совершенно не ощущать похмелья, если только не выпить до этого слишком много. В этом напитке содержится гораздо меньше сахара и конгенеров, поэтому чувствовать себя после такого алкоголя человек будет лучше.
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Источник: ИноСМИ