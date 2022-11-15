Насколько точно часы Samsung измеряют процент жира в теле. Учёные проверили

В исследовании поучаствовали 109 человек. Показания Galaxy Watch4 сравнивались с клиническими измерениями, выполненными с использованием двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA) и лабораторного анализа биоэлектрического импеданса.

Оказалось, что ключевые статистические данные, сообщаемые Galaxy Watch4, на 97-98% совпадают с результатами двух эталонных методов. Кроме того, участники с часами увеличили свою физическую активность. Носимые устройства помогли сократить время в сидячем положении в среднем на 68 минут.