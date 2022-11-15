Насколько точно часы Samsung измеряют процент жира в теле. Учёные проверили

13:27, 15 ноября 2022
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Насколько точно часы Samsung измеряют процент жира в теле. Учёные проверилиКажется, можно доверять
Умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch5 имеют функцию измерения количества жира, мышц и воды в организме. Но насколько точны эти наручные устройства? Исследовательская группа из разных университетов проверила это.
В исследовании поучаствовали 109 человек. Показания Galaxy Watch4 сравнивались с клиническими измерениями, выполненными с использованием двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA) и лабораторного анализа биоэлектрического импеданса.
Оказалось, что ключевые статистические данные, сообщаемые Galaxy Watch4, на 97-98% совпадают с результатами двух эталонных методов. Кроме того, участники с часами увеличили свою физическую активность. Носимые устройства помогли сократить время в сидячем положении в среднем на 68 минут.
Источник фото:samsung
Источник:GSMArena
Автор:Ксения МурашеваТеги: