Насколько важен рис, если вы хотите похудеть

Также он предупредил, что это монодиета, и поэтому следовать ей "довольно сложно", и рекомендовал вместо этого выбрать комбинированный план питания, включающий разнообразные продукты.

Чтобы сделать рисовую диету более здоровой, Мясников посоветовал россиянам выбирать коричневый или красный рис вместо белого, чтобы предотвратить скачки сахара в крови и избежать резистентности к инсулину. Он также предостерег от чрезмерного потребления риса, поскольку в нем содержится вещество, сходное со статинами, которое при накоплении может вызвать мышечную слабость.

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