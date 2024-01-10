Насколько важна сила воли при снижении веса

По мнению специалиста, сила воли есть у каждого. И вообще при похудении дело больше не в ней, а в других факторах, которые заставляют человека есть больше и меньше заниматься спортом.

Успех в снижении веса связан с умением разрабатывать стратегии для решения проблем. Эти стратегии должны быть практичными, реалистичными и достаточно приятными. Тогда они будут устойчивыми.

В долгосрочной перспективе сила воли обычно оказывается неэффективной. Способом решения этой проблемы может стать разработка стратегий употребления здоровой, низкокалорийной и богатой питательными веществами пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.