Фитнес и здоровье
19:43, 23 марта 2023
1 мин.

Насколько вреден для человека веселящий газ

Вот что вам нужно об этом знать

Веселящий газ - это, если говорить по-другому, закись азота. И все эксперты отмечают, что данное вещество наносит небольшой вред и редко приводит к смерти. Тем не менее последствия от его употребления есть.

Насколько вреден для человека веселящий газ

Фото: ADF

Итак, чем для вашего здоровья может быть опасен веселящий газ? По словам специалистов, кроме кратковременных нежелательных последствий (спутанность сознания, тошнота и др.), есть ещё один риск. Этот газ может вызвать повреждение нервов, так как он снижает уровень витамина В12. Этот витамин способствует правильной работе нервов.

Насколько вреден для человека веселящий газ

Alamy

Первые признаки отравления веселящим газом - это стойкое онемение либо покалывание в области вокруг языка/губ, стоп и пальцев. Всё это может прогрессировать в дальнейшем до боли и паралича нервов или даже спинного мозга. Особенно подвержены этому риску веганы (те, кто не ест мясо вообще), поскольку у них часто низкий уровень витамина В12.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров