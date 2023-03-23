Насколько вреден для человека веселящий газ

Первые признаки отравления веселящим газом - это стойкое онемение либо покалывание в области вокруг языка/губ, стоп и пальцев. Всё это может прогрессировать в дальнейшем до боли и паралича нервов или даже спинного мозга. Особенно подвержены этому риску веганы (те, кто не ест мясо вообще), поскольку у них часто низкий уровень витамина В12.

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