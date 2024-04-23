Наслаждение природой оказалось связано со снижением уровня воспаления

Анализ специалистов был сосредоточен на подгруппе людей — 1244 человека, 57% женщин, средний возраст 54,5 лет — которые участвовали в дополнительном исследовании биомаркеров во время второй волны опроса (первая волна проводилась в 1994−95 годах, вторая — 10 лет спустя).

Даже при учёте демографии, поведения в отношении здоровья, приёма лекарств и общего самочувствия команда экспертов обнаружила, что снижение уровня воспаления постоянно связано с более частым положительным контактом с природой.

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