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Научно доказано: домашние животные положительно влияют на здоровье мозга человека

Особенно это касается пожилых людей
Новое исследование, проведённое американскими учёными, показало, что у владельцев животных когнитивные функции (мышление, речь и т.п.) со временем сохраняются лучше, чем у остальных. Подробнее о результатах - в статье.
Научно доказано: домашние животные положительно влияют на здоровье мозга человека

В более ранних исследованиях учёные утверждали, что домашние животные помогают снизить давление и избавиться от стресса. В новом же исследовании экспертов из Медицинского центра Мичиганского университета в Анн-Арборе (США) к этому добавился ещё один аспект: предотвращение снижения когнитивных функций. К последним относятся, например, речь, ориентация в пространстве, мышление и пр.

Специалисты провели анализ данных о 1369 пожилых людях, средний возраст которых составлял 65 лет. Эти данные были взяты из проекта Health and Retirement Study, где люди проходили несколько тестов на проверку когнитивных функций. Среди участников были как те, кто являлся владельцем домашних животных в настоящее время, так и те, у кого они были пять и более лет.

Научно доказано: домашние животные положительно влияют на здоровье мозга человека

По итогам анализа выяснилось, что в течение шести лет когнитивные показатели снижались медленнее именно у владельцев животных. Так, у них общий когнитивный показатель был в среднем на 1,2 балла выше, чем у тех, кто жил без питомцев. Также подобные преимущества были выражены сильнее у темнокожих, у участников с высшим образованием и у мужчин.

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Источник: Medical Xpress
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