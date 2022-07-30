Научно доказано: фитнес-браслеты действительно помогают похудеть

В частности, исследование показывает, что трекеры заставляют людей ходить на 40 минут дольше в день (примерно на 1800 шагов больше). Это приводит к средней потере веса на килограмм в течение пяти месяцев.

Чтобы изучить эту тему, авторы работы рассмотрели около 400 исследований, в которых приняли участие 164 000 человек, живущих по всему миру. Ведущий исследователь отметил, что, хотя фитнес-трекеры довольно популярны, остаётся много скепсиса в отношении их эффективности и точности. Однако учёные подчёркивают, что подавляющее большинство исследований указывает на то, что эти устройства полезны.