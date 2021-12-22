Научно доказано: инъекции ботокса помогают людям побороть тревожность

Научно доказано: инъекции ботокса помогают людям побороть тревожностьЭто обнаружила группа американских и немецких специалистов
Учёные из Школы фармации и фармацевтических наук Скаггса при Калифорнийском университете в Сан-Диего совместно с двумя врачами из Германии, обнаружили новый полезный эффект инъекций ботокса. Данные для исследования были взяты из базы данных - Системы отчётности о побочных эффектах (FAERS) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Количество пациентов, результаты которых проанализировали эксперты, составило почти 40 тысяч человек. Результаты проведённого исследования опубликованы в Scientific Reports.
В ходе изучения базы данных с информацией о людях, которые ставили себе уколы ботокса, специалисты обнаружили одну закономерность. Те, кто ставил уколы в четырёх различных местах на лице, реже страдали тревожными расстройствами. В частности, риск развития таких расстройств у них был на 22-72 % ниже.
Ранее, в 2020 году, команда учёных выяснила, что пациенты, которые получали уколы ботокса, гораздо реже жаловались на депрессию, чем остальные люди.
Также требуются дополнительные исследования для определения механизма, благодаря которому ботокс снижает тревожность, а также для выявления лучшего места для укола и дозы, способной помочь при тревожном расстройстве.
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