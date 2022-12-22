Научно доказано: из-за курения у вас больше шансов потерять память в зрелом возрасте

Научно доказано: из-за курения у вас больше шансов потерять память в зрелом возрастеИ это не единственное негативное последствие
В ходе нового исследования выяснилось, что курильщики среднего возраста намного чаще признаются в ухудшении памяти и спутанности сознания, чем некурящие. Кроме того, риск снижения когнитивных (мыслительных) функций ниже у людей, которые бросили курить.
Фото: Verywell Mind
Научное исследование Университета штата Огайо считается первым, в ходе которого изучалась связь между курением и снижением когнитивных функций при помощи ответа на один вопрос. У участников исследования узнавали, испытывали ли они ухудшение либо более частую потерю памяти и/или спутанность сознания.
Все данные для проведения исследования получены были из национальной системы наблюдения за поведенческими факторами риска 2019 года. Всего эксперты проанализировали информацию о 136 018 людях в возрасте 45 лет и старше. О субъективном снижении когнитивных функций сообщили из них 11 %.
При этом субъективное снижение когнитивных функций встречалось у тех, кто курил в настоящее время, в 1,9 раза чаще, чем у некурящих. Что касается людей, отказавшихся от курения, то у тех, кто бросил менее десяти лет назад, распространённость этого состояния была в 1,5 раза выше, чем у тех, кто не курил. У людей, которые бросили курить более чем за десять лет до начала исследования, распространённость субъективного снижения когнитивных (мыслительных) функций была чуть выше, чем у некурящих.
Результаты этого исследования были опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.