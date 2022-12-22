Научно доказано: из-за курения у вас больше шансов потерять память в зрелом возрасте

Научное исследование Университета штата Огайо считается первым, в ходе которого изучалась связь между курением и снижением когнитивных функций при помощи ответа на один вопрос. У участников исследования узнавали, испытывали ли они ухудшение либо более частую потерю памяти и/или спутанность сознания.

Все данные для проведения исследования получены были из национальной системы наблюдения за поведенческими факторами риска 2019 года. Всего эксперты проанализировали информацию о 136 018 людях в возрасте 45 лет и старше. О субъективном снижении когнитивных функций сообщили из них 11 %.